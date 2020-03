Sul coronavirus le fake ora diventano anche sciacallaggio. Ne sa qualcosa Veneto Orientale Informazione, nuova e già molto attiva testata giornalistica (ufficialmente iscritta in Tribunale) che cura l'informazione del territorio utilizzando i social, in particolare Facebook. La fake che ha interessato Voi è iniziata a circolare mercoledì sera e riguardava il primo caso di coronavirus a San Donà. Correttamente, il direttore responsabile Cristiano Pellizzaro aveva postato il comunicato dell'Ulss 4 privo di ogni tipo di riferimento della persona risultata positiva che potesse in qualche modo renderla identificabile. Qualche buontempone, invece, ha preso quella notizia ed ha iniziato a farla circolare con il logo di Voi, con l'aggiunta di dettagli assolutamente inventati, riconducibili ad una famiglia di Noventa di Piave. «Si tratta di fake - ha subito scritto Pellizzaro - Veneto Orientale Informazione non ha mai divulgato notizie riguardo l'identità della persona ammalata». La cosa, però, ha avuto subito una tale diffusione che la famiglia in questione si è rivolta ad uno studio legale per tutelare a propria onorabilità. A sua volta il giovane direttore si è dovuto rivolgere al suo avvocato e ieri mattina si è presentato alle forze dell'ordine per sporgere denuncia contro ignoti, nella speranza che l'autore della fake (fatta forse per colpire proprio la testata) venga presto identificato e denunciato.

Fabrizio Cibin

