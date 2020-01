SAN DONÀ

«I movimenti dell'Arabesque erano noti nella zona». È quanto spiega Cristiano Fabris, 38 anni, ora trasferitosi in Austria come manager del casa del sesso Wellcum di Tarvisio. Prima del lavoro in Austria, Fabris per una decina d'anni aveva gestito un sexy shop vicino al night Arabesque, entrato nel mirino nell'inchiesta della squadra mobile di Venezia per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

«Ho gestito il sexy shop quasi fino al 2018 spiega Fabris - nonostante il negozio fosse vicino al lap dance non sono mai riuscito a creare una forma di collaborazione. Di regola nei locali come quello si vendono scarpe o vestiti alle ballerine ma in quel caso non è stato possibile, un po' strano. Inutile fare finta di niente, tanti sapevano cosa succedeva dietro separè di velcro, qualche cliente in comune ogni tanto si confidava. Forse un po' fa parte della cultura veneta fare certe cose di nascosto, c'è chi dice alla moglie che va a giocare la schedina e invece passa mezz'oretta al night magari in compagnia. Un po' per comodità un po' per l'assenza di controlli, come avviene anche altrove in Italia».

AUSTRIA E SLOVENIA

Il caso nel Sandonatese ha rilanciato il dibattito sul tema di quanto consentito in Austria (come in Slovenia o Germania) e vietato il Italia. Favorevole alla prostituzione in Italia? «Se venisse fatta in maniera ineccepibile e solo mantenendo una certa limpidezza nei controlli sanitari e fiscali come accade all'estero. Ma se non riusciamo a fare nostri questi modelli è meglio lasciar fare agli stranieri. Il Wellcum lo scorso anno è stato frequentato da circa 100mila persone, oltre il 30% della clientela arriva da regioni vicine come Veneto, Friuli ed Emilia. Quello che dovrebbe cambiare in Italia è la mentalità. Altrimenti non si fa altro che trasferire l'ubicazione dello sfruttamento delle ragazze: dalla strada vengono sfruttate nei locali. Anche in Slovenia, senza una legge bene chiara, c'era chi era pronto ad approfittarne. Lo scorso anno è stato chiuso un locale dove si era concentrato un traffico di droga e sfruttamento di ragazze. Prima bisogna pensare bene come impostare la legge. Non si può sempre andare allo sbaraglio».

L'IMPRENDITORE

Sullo stesso punto conviene un imprenditore di Noventa che preferisce mantenere l'anonimato. «Per chi abita nella zona quanto accadeva all'Arabesque ha destato un certo scalpore spiega - Ma qualcuno in piazza a Noventa spiegava che non si tratta di una grande novità, allo stesso modo come tutti vedono le prostitute sulla statale 14 a Musile. Lo sfruttamento della prostituzione per le leggi italiane è vietato e giustamente viene perseguito. Anche se legge Merlin è abbastanza obsoleta. Sono passati 65 anni, forse è arrivato il tempo per mettere mano alla legge ed abrogarla. Il fenomeno della prostituzione, pianificata e regolamentata come esiste in tutta Europa, ha l'effetto di togliere dalla strada lo sfruttamento di povere ragazze da parte di individui senza scrupoli. Serve legalizzare il fenomeno come accade da anni in Germania, Austria e Slovenia».

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA