SAN DONÀ I Comuni del Basso Piave si fermano oggi in segno di cordoglio, sia nella mattinata sia negli aventi notturni. Lutto cittadino nella giornata odierna per i Comuni di San Donà, Musile, Jesolo, Noventa e Fossalta che si uniscono al dolore delle famiglie di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo. Esposta a mezz'asta la bandiera del municipio di San Donà e in tutti gli edifici comunali. Assieme all'invito rivolto ai cittadini di esprimere il cordoglio della comunità sandonatese con un minuto di...