É un medico chirurgo il terzo contagiato da Covid-19 dell'Ulss 4. Si tratta del responsabile di un reparto della Casa di cura Rizzola, con attività anche in altre due strutture sanitarie private, ovvero il Centro di Medicina, sempre di San Donà, e la Maremis di Jesolo, comune di residenza dell'uomo, che ha 63 anni. La conferma della positività del test è arrivata nel primo pomeriggio di giovedì e ieri mattina la notizia è stata ufficializzata dall'azienda sanitaria del Veneto orientale.

«In conseguenza del risultato positivo del test per il coronavirus cui è stato sottoposto il medico riferisce il direttore sanitario della Rizzola, Adriano Cestrone la direzione ha tempestivamente avvertito le autorità e attivato le procedure di sicurezza previste. In particolare sono già stati individuati i pazienti che hanno avuto contatti con il sanitario, eventuali familiari ed accompagnatori. L'azienda sanitaria competente sta provvedendo a fornire le necessarie istruzioni, contattando direttamente ciascuno». La Casa di cura ha intanto provveduto alla chiusura del reparto seguito dal medico, già sottoposto ad una accurata disinfezione; i cinque suoi collaboratori sono a casa (collocati a riposo, com'è stato precisato dalla Rizzola), dove dovranno rispettare l'isolamento per quattordici giorni, così come prevede il protocollo. Tra l'altro, lo stesso medico chirurgo non ha dovuto ricorrere al ricovero presso l'ospedale di Mestre, ma si trova a sua volta a casa. «Tutte le persone che hanno avuto contatto stretto con il caso positivo, ovvero familiari, pazienti e personale dipendente precisano dell'Ulss 4 verranno poste in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni; saranno giornalmente contattate dagli operatori del servizio Igiene pubblica per monitorare l'eventuale comparsa di sintomi come febbre e disturbi respiratori ed intervenire se necessario».

Si tratta, dunque, del terzo caso di contagio da coronavirus, dopo l'81enne e il professionista 57enne, entrambi di San Donà e tutti e due ancora ricoverati a Mestre, nel reparto Malattie infettive. Secondo quanto riferito ieri dal sindaco sandonatese Andrea Cereser, sono un centinaio le persone che, avendo riscontrati alcuni sintomi riconducibili al virus, sono tenute in quarantena in via precauzionale e costantemente monitorate. «La notizia di questo primo caso non deve spaventare o generare panico immotivato - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Tutte le misure di prevenzione e i protocolli previsti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Veneto sono stati attivati e la stessa azienda sanitaria sta provvedendo alle verifiche puntuali sulle persone che possono avere avuto contatti con il medico. Come previsto dalle misure nazionali, il Comune di Jesolo attiverà il Coc, il Centro operativo comunale per il monitoraggio e di supporto e che rappresenta un'ulteriore garanzia per i cittadini. Abbiamo, dunque, tutti gli strumenti per gestire al meglio la situazione sul territorio e ogni cittadino può contribuire facendo la propria parte: rispettando le indicazioni, mettendo in atto le buone pratiche di igiene e sostenendo una corretta informazione». Centro operativo comunale che è stato attivato anche a San Donà, così come previsto dal protocollo per quei territori dove sono stati riscontrati casi di coronavirus. Cereser invita i cittadini al rispetto delle norme comportamentali, che devono diventare prassi. Bacchetta i social network ed invita a non chiedere i nomi dei contagiati: «C'è la tutela della privacy e comunque chi è entrato a contatto con queste persone, viene contattato personalmente dall'Ulss».

