SAN DONA' DI PIAVE

Sono riprese le attività ambulatoriali ordinarie e con esse l'Ulss4 si è trovata nella necessità di recuperare anche quelle non urgenti sospese durante l'emergenza Covid-19. Senza contare che l'azienda ha dovuto modificare l'organizzazione del Cup, il centro unico di prenotazioni per garantire la sicurezza sia all'utenza che al personale.

Le azioni intraprese sono, dunque, state: estensione dei soggetti prenotatori (cup telefonico, sedi distrettuali, una farmacia); aumento di ulteriori postazioni al Cup telefonico; in corso di potenzx la possibilità di prenotazione degli esami di laboratorio on-line; in corso di esternalizzazione del Cup telefonico, con rafforzamento dello stesso.

«Abbiamo avuto tante lamentele del servizio di Cup telefonico per le lunghe attese o per la difficoltà a prenotare per telefono ha detto il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, nel corso della presentazione del lavoro svolto ed effettivamente non sono campate in aria, perché si è passati da una media di 400 chiamate al giorno, ad oltre 1600 prenotazioni telefoniche al giorno: sono, quindi quadruplicate nel giro di pochissimo tempo. A questo va aggiunto che il tempo di gestione di una prenotazione telefonica va da circa 3 minuti a circa 10 minuti per le impegnative più particolari o multiple. L'Ulss4 ha, quindi, iniziato a rimodulare il Cup telefonico passando dalle 6 postazioni iniziali alle 10 postazioni a maggio, ed entro fine mese ne verranno attivate altre 4 per un totale di 14 postazioni».

Oltre a questo l'Azienda sta lavorando per integrare le prenotazioni per il laboratorio alle piattaforme di prenotazione online e tramite app. «Si sta lavorando, inoltre, per abilitare le farmacie alla prenotazione diretta: la prima sperimentazione è stata avviata in quella comunale di Eraclea (frazione di Ponte Crepaldo) e sta andando bene».

Inoltre, la direzione generale ha intenzione di integrare al Cup attuale, che impiega personale dipendente e quindi sinonimo di servizio di qualità, una ulteriore estensione con personale di una cooperativa, come del resto già avviene nella maggioranza delle Ulss del Veneto. Il direttore generale ha, infine, invitato la popolazione ad utilizzare più possibile i sistemi di prenotazione online, tramite il sito www.aulss4.veneto.it e l'applicazione iCup Mobile, per telefonino. Sono stati resi noti anche una serie di numeri di prestazioni, o visite specialistiche, congelate durante il periodo di lockdown: circa 33 mila quelle rimaste ferme e di queste l'80% è stato già recuperato, quindi erogato. Ne restano attualmente da recuperare circa 4000.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

