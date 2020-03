SAN DONA' DI PIAVE

(f.cib.) Tutti i servizi ospedalieri garantiti e massima attenzione su coronavirus. E' il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, ad intervenire per tranquillizzare la cittadinanza sulla operatività delle strutture ospedaliere per le consuete attività e per fare il punto sul virus. «Le attività nei tre ospedali dell'Ulss4 stanno funzionando a pieno regime, infatti gli interventi chirurgici proseguono regolarmente, così come le attività ambulatoriali, i prelievi di laboratorio e tutto il resto. I casi di coronavirus restano uno nel Veneto orientale, l'infermiere dell'ospedale Civile di Venezia e residente a Cavallino-Treporti, il quale sta bene e si avvia verso la fine dell'isolamento al domicilio. Manteniamo alta l'attenzione per evitare un'eventuale diffusione del coronavirus nel nostro territorio ma allo stato attuale possiamo affermare che non ci sono motivi di preoccupazione».

Nel territorio rimane, dunque, l'unico caso, quello dell'infermiere residente a Cavallino-Treporti, in isolamento domiciliare fiduciario con la famiglia: monitorato dal personale del dipartimento di prevenzione, viene confermato il buono stato di salute suo e dei suoi familiari, risultati negativi al tampone. Da giovedì pomeriggio è attivo il numero verde aziendale gratuito, 800497040, tutti i giorni dalle 8 alle 16, per rispondere ai quesiti della popolazione. Numero che si integra a quello regionale, l'800462340, e a quello nazionale di pubblica utilità 1500. Intanto sono ultimate le installazioni delle tende della Protezione civile all'esterno dei tre pronto soccorso ospedalieri (San Donà, Portogruaro e Jesolo) nelle quali viene svolto il pre-triage allo scopo di intercettare eventuali casi sospetti da gestire in percorsi dedicati.

