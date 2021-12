SAN DONA' DI PIAVE

Al via le vaccinazioni per i bambini, obiettivo 4800 dosi durante le festività natalizie. E' l'impegno che si è preso l'Ulss4 Veneto Orientale che ha già previsto quattro giornate dedicate (andranno ad aggiungersi alle vaccinazioni quotidiane, cui è comunque possibile accedere tramite prenotazione, negli hub territoriali, con accessi separati dagli adulti), una sorta di Kinder days: il 26 dicembre, il 2, l'8 e il 9 gennaio. Puntiamo ad effettuare 4800 dosi durante le festività, in modo tale da poter mandare a scuola questi bambini con maggiore sicurezza. Un aiuto importante ci verrà dato dai pediatri, che ringrazio, in quanto verranno negli hub a vaccinare e somministreranno vaccini anche nei propri ambulatori, ha riferito il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi. Mercoledì vaccineremo in contemporanea nei centri vaccinali di San Donà e Portogruaro ha spiegato la dottoressa Anna Pupo, direttore del dipartimento di prevenzione . Saranno in prima persona Pier Giuseppe Flora (direttore del dipartimento materno infantile) a San Donà, e il direttore dell'Ostetricia, Pier Domenico Solano, a Portogruaro. Considerato che i bambini rappresentano una fascia d'età molto contagiata, e che il periodo sarà favorevole per i genitori che li accompagnano, ci auguriamo di immunizzarne tanti durante le festività natalizie. Dopo un inizio timido delle prenotazioni (260 lunedì), ora stanno aumentando con il passare delle ore; ieri all'una erano 460. La vaccinazione è fondamentale per non diffondere il virus e per proteggerli ha riferito il dottor Flora . I bambini sono in genere colpiti dal virus con bassa gravità ma non dimentichiamo che anche loro possono arrivare a forme gravi. E' stato ampiamente dimostrato che il vaccino è efficace e di fatto non ha effetti collaterali, tranne che qualche eventuale dolore al braccio, mal di testa o febbricola dopo la somministrazione. La vaccinazione è consigliata a tutti i giovanissimi iniziando da chi soffre di malattie croniche e quindi è più esposto al contagio. I bambini rappresentano la terza fascia d'età più colpita dai contagi. Su un totale di 1792 positivi in tutto il Veneto Orientale, i 0-12 positivi sono 297. Non risultano bambini ricoverati per Covid19. Pochi giorni fa abbiamo avuto un bimbo di 9 mesi ha aggiunto Flora le cui condizioni hanno reso possibile le dimissioni e lo stato di osservazione a casa. Tornando alle fasce d'età più colpite, al primo posto i 50-59 con 310 contagiati, seguiti dai 40-49 con 360. Per quanto riguarda i ricoveri, sono attualmente 27 le persone allettate in area malattie infettive all'ospedale di Jesolo e, in considerazione della situazione stabile su questo fronte, non è prevista al momento l'attivazione di altri posti letto. Riguardo la terapia intensiva i ricoveri sono 4 in età compresa tra 50 e 70 anni, la metà dei quali non è vaccinata. Al momento, dunque, non si rende necessaria la chiusura di altri reparti ed altri servizi. (F.Cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA