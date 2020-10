SAN DONA'

Covid-19 all'istituto Scarpa: tampone per tutta la scuola. Come aveva anticipato il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, è stato deciso di effettuare il tampone su tutta la popolazione scolastica dell'istituto superiore, dopo che era stata riscontrata la prima positività in una classe quinta. Ieri, dunque, sono state allestite tre postazioni all'interno della palestra e, durante tutta la giornata, senza interrompere le lezioni (errata, dunque, l'informazione diffusa tra social e chat, della chiusura della scuola causa Covid), sono stati eseguiti i test rapidi ai 240 tra studenti e personale che ancora non l'avevano fatto.

Tutto era iniziato quando due studenti di una quinta classe avevano manifestato sintomi riconducibili al virus. «Non appena accertata la loro positività spiega l'Azienda sanitaria i compagni di classe sono stati sottoposti a tampone e in questa fase sono emersi contagi di altri 3 studenti e di un'insegnante». A quel punto, avendo il docente in carico anche altre classi, sono stati effettuati i tamponi anche a tutti gli studenti e al personale che potevano avere avuto contatti con loro. Circa un centinaio in tutto. Ieri è arrivato già l'esito, che ha evidenziato la negatività di tutti, per cui al momento rimangono in isolamento fiduciario solo i ragazzi di quella classe quinta, oltre all'insegnante. Parallelamente è stato deciso di effettuare il tampone rapido a tutto l'istituto, al termine del quale è emerso 1 contagiato, in attesa di conferma tramite il tampone molecolare.

E, mentre allo Scarpa continua la politica delle bocche cucite con la stampa, è il sindaco Andrea Cereser a confermare le azioni che si sono svolte, evidenziando, nel contempo, che non si sono registrati altri casi nel territorio, per quanto riguarda il mondo della scuola. Ieri il primo cittadino ha inviato una lettera aperta agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale. «Dobbiamo darci una regolata scrive e abbiamo bisogno di ciascuno di voi, ragazze e ragazzi, e delle vostre famiglie. Sarebbe un dramma se l'aumento dei contagi ci riportasse indietro ai mesi di marzo e aprile: ricordate? Per lunghe settimane tutti chiusi in casa, scuole chiuse, fabbriche chiuse, ospedali pieni, molte famiglie colpite dal lutto... Per scongiurare questo scenario, dobbiamo diventare tutti più responsabili e rispettare le norme di igiene, in primis quella di indossare sempre e correttamente la mascherina quando si è in presenza di persone diverse dai conviventi. Non è solo perché lo dice la legge, bensì per dimostrare quanto vogliamo bene ai nostri cari, proteggendoli con il nostro comportamento corretto».

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA