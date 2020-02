SAN DONÀ

Coronavirus, l'Ulss tenta di placare le acque, ma come al solito circolano notizie allarmanti e le conseguenti smentite. Però ieri pomeriggio all'ospedale di San Donà si sarebbe presentata una persona residente a Fossò, nella Riviera del Brenta, che denunciava sintomi febbrili compatibili con quelli da infezione da coronavirus. È stata sottoposta al tampone e i risultati saranno resi noti nelle prossime ore.

TASK FORCE

Poco prima, in mattinata, l'Ulss 4 aveva allestito una task force. Mentre veniva escluso che nel territorio del Veneto Orientale si fossero riscontrati casi riconducibili all'infezione che sta tenendo in ansia la regione, ieri si è riunito il comitato aziendale per la gestione delle problematiche correlate al coronavirus alla presenza del direttore generale Carlo Bramezza. Il tutto si è svolto alle 10 nella struttura ospedaliera di San Donà. Il comitato, che è costituito dai responsabili dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, ha fatto il punto delle situazione e verificato il coordinamento dei settori operativi dell'Ulss 4 Veneto Orientale, siano essi ospedalieri che territoriali.

NORMALITÀ

«Allo stato attuale citava una nota di ieri mattina dell'azienda sanitaria tutte le attività aziendali proseguono normalmente, in stretto coordinamento con il gruppo regionale (aziende sanitarie e Regione Veneto) per quanto concerne le evoluzioni del coronavirus che al momento non riguardano il territorio di questa Azienda sanitaria».

VOCI ALLARMANTI

Poi, nel pomeriggio, il caso della persona di Fossò, ma precedentemente si erano già diffuse voci allarmanti di persone addirittura infettate. Durissima la reazione dell'Ulss 4: «Idioti coloro che mettono in giro certe voci», dice il direttore generale Carlo Bramezza, quando gli viene chiesto un commento sulle voci circolate ieri mattina a San Donà in merito a un possibile contagio da coronavirus. «Ho saputo di queste voci circolate sembra attraverso una chat - riferisce Bramezza - e non posso che smentire categoricamente ci siano casi di contagio nel territorio della nostra azienda sanitaria». Le prime voci parlavano di un possibile coinvolgimento di un ragazzo, poi di una persona adulta già ricoverata in ospedale. In entrambi i casi Bramezza ha smentito. «Tutto il personale ha l'ordine di avvisarmi immediatamente qualora si riscontrasse un sospetto caso di contagio insiste il direttore generale e vi posso assicurare di non avere ricevuto alcuna comunicazione».

NEL LITORALE

Ma la preoccupazione per il coronavirus contagia anche il litorale. A Jesolo il sindaco Valerio Zoggia, in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci sulla sanità, ha chiesto ai vertici dell'Ulss 4 di convocare una riunione informativa e operativa. «In questo modo spiega Zoggia si valuteranno le eventuali azioni da intraprendere, anche in vista di alcune manifestazioni previste nelle nostre città nei prossimi giorni. Sono stato personalmente contattato dai colleghi dei comuni limitrofi e assieme abbiamo convenuto sulla necessità di avviare delle azioni condivise. Al tempo stesso va lanciato un messaggio chiaro: no al panico, si alla corretta informazione». La riunione, potrebbe essere convocata già per domani o al massimo per la giornata di martedì.

Fabrizio Cibin

Giuseppe Babbo

