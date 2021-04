Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONÁ«Contagi in diminuzione. Pur in un tiepido ottimismo sull'andamento, stiamo valutando la possibilità di ridurre la disponibilità dei posti letto al Covid-Hospital di Jesolo, chiudendo qualche sezione, visto che la pressione sta calando». Le parole sono caute, calibrate, per non rischiare di creare eccessive aspettative: ma il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, prova a infondere un po' di ottimismo, forte dei nuovi...