SAN DONA'

Contagi, i numeri crescono in diretta streaming. E ad affiancare la sanità pubblica entra in campo anche la casa di cura privata Rizzola di San Donà.

A dimostrazione di come la situazione sia in continua evoluzione, mentre il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss4, Luigi Nicolardi, stava facendo il punto sui contagiati da Covid-19 in diretta streaming, ecco arrivare l'ulteriore aggiornamento. Altre 8 persone infettate, che si aggiungono alle 68 conteggiate fino alla sera prima. In totale le persone positive ad oggi sono 76, metà delle quali ricoverate all'ospedale di Jesolo (8 in terapia sub-intensiva e il rimanente in area infetti), mentre le altre sono in isolamento a casa e seguite dal dipartimento di prevenzione, contattate quotidianamente. I decessi finora sono stati 4. «Alle loro famiglie vadano le condoglianze di tutta l'azienda», ha aggiunto il direttore generale, Carlo Bramezza.

Nicolardi ha ricordato come mediamente chi è positivo viene a contatto con una ventina di persone, il che fa salire a circa 1500 il numero di cittadini costretti alla quarantena e che verranno sottoposti a tampone. Lo hanno già fatto in 445: 145 nel dipartimento di prevenzione e i restanti in ospedale. Tra il personale sanitario figurano 9 contagiati (di questi 3 sono medici, uno della casa di cura Rizzola). Bramezza ha definito infondate le voci su contagi tra i medici di base.

IL RUOLO-CHIAVE DI JESOLO

Un ruolo fondamentale avrà sempre di più l'ospedale di Jesolo. Proprio il numero uno dell'Ulss4 è arrivato a dire che senza il nosocomio l'azienda si sarebbe trovata in grave difficoltà. Gli attuali 8 posti letto in terapia intensiva diventeranno 14. I reparti di medicina e cardiologia riabilitativa verranno chiusi nelle loro funzioni e saranno destinati ad ospitare i pazienti risultati positivi, per altri 29 posti letto. In totale l'ospedale di via Levantina garantirà 85 posti letto per il Covid19. Saranno liberati anche gli ambulatori per potenziali altri 17 posti letto. Interrotte tutte le attività che erano aperte al pubblico (i prelievi saranno dirottati nell'altra palazzina), compreso il cup e il bar. «Stiamo contattando chi aveva già preso appuntamenti per visite non urgenti per rinviarle ha spiegato il direttore sanitario Maria Grazia Carraro e al contempo garantiamo gli esami di laboratorio urgenti, i cui esiti possono essere ritirati online o per posta». «Jesolo non è un lazzaretto ha sottolineato Bramezza ed è stato scelto perché ha le caratteristiche ideali per affrontare questo tipo di emergenza, evitando che il contagio si propaghi. Appena terminata l'emergenza, l'ospedale tornerà alle sue funzioni».

IL COMPITO DELLA RIZZOLA

Non solo Jesolo, però. Lo stesso direttore generale ha anticipato che è stato chiesto alla casa di cura Rizzola la disponibilità di un reparto destinato alla parte conclusiva della degenza dei pazienti che usciranno da Jesolo: «Una importante collaborazione, quella con la casa di cura, che ha anche messo a disposizione tre ventilatori che verranno dislocati nella terapia intensiva di Jesolo». Detto che nelle case di riposo, come ricordato dal direttore dei servizi sociosanitari, Mauro Filippi, non si sono verificati casi, è stato annunciato l'avvio dei tamponi a tappeto, che partiranno dal personale sanitario, per poi estendersi alla cittadinanza.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA