Choc a San Donà per il ricovero del sindaco Cereser. Nessuno degli assessori è in isolamento: il sindaco era a casa da qualche giorno, aveva avvertito di avere qualche linea di febbre ma nulla che facesse presagire al ricovero. Grande preoccupazione per le sue condizioni si è diffusa ieri pomeriggio tra i componenti del centro operativo comunale allestito in piazza Indipendenza, dove il sindaco era solito recarsi per fare il punto sul contagio in questi giorni. «Cereser è veterinario ricercatore, anche per questo è sempre stato molto prudente nel relazionarsi con tutti spiega il coordinatore locale della Protezione civile Walter Corazza ha adottato ogni cautela: usava la mascherina e rimaneva distante circa due metri dalle persone, anche durante le riunioni svolte la mattina, oltre a raccomandare ai volontari di essere in pochi, e non mangiare in quel posto. Siamo molto rattristati per il suo ricovero perché ha dedicato ogni sforzo all'emergenza e l'ha affrontata con la massima cautela».

L'assessore alla Sicurezza Walter Codognotto da oltre un mese opera accanto al sindaco nello stesso centro operativo comunale. «L'ultima riunione con lui presente è stata giovedì della scorsa settimana precisa Codognotto - ma durante tutto il tempo siamo sempre rimasti distanti tra noi. Nei giorni successivi ci siamo sentiti in video. Di regola Andrea rimaneva nella zona esterna del centro. In totale operano a turno una quindicina di persone e tutti si lavora distanziati uno dall'altro. Tutti i componenti della Giunta stanno bene e non c'è alcun sintomo. Tutti proviamo una certa preoccupazione per la sua salute, attendiamo l'evolversi della situazione e degli accertamenti. In ogni caso le strutture che sono usate per l'emergenza sanitaria vengono sanificate tutte le sere: sia la zona interna ossia la sala conferenze al piano terra del cento culturale, sia le auto e le camionette usate dalla Protezione civile». Sempre al centro operativo comunale, nei giorni scorsi, l'assessora ai Lavori pubblici Lorena Marin è stata impegnata a confezionare la mascherine della Regione che sono stata distribuite ai cittadini. «Nel confezionare la mascherine ho mantenuto le distanze spiega Marin - lo spazio è molto ampio e tante attività, tra cui questa, sono svolte all'aperto. Contiamo che nell'arco di pochi giorni le condizione di Andrea possano essere accertate e che possa superare questo momento. Nel frattempo l'attività del Comune va avanti, compreso il prossimo consiglio comunale, fissato per lunedì 6 con l'approvazione del bilancio di previsione 2020-22. Il sindaco è un valore aggiunto e certo ci manca la sua forza ma confido che potremo continuare a sentirci con lui, siamo tutti preparati». «La situazione è un po' inquietante aggiunge l'assessore allo Sport Stefano Serafin Abbiamo saputo dell'infezione polmonare oggi pomeriggio, la tempra di Andrea però è forte, non si ammala mai. L'ultima giunta è stata fatta in videoconferenza giovedì, già da due settimane lavoriamo in questo modo, sia per cautela sia per eliminare gli spostamenti». «Ci stringiamo attorno al sindaco e alla sua famiglia gli fa eco il presidente del consiglio comunale Francesco Rizzante confidiamo che possa tornare presto». Auguri di pronta guarigione sono arrivati da parte di tutto l'arco istituzionale, in particolare dell'opposizione dai consiglieri Giuliano Fogliani (Lega), Francesca Pilla, Francesca Zaccariotto, Massimiliano Rizzello (Fdi), Elio Monegato (5 Stelle), Carlo Patera (Gruppo Misto), e dal vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin.

Davide De Bortoli

