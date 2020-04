SAN DONÀ

Cala il numero dei contagiati, ma l'Ulss4 avverte: «Continuiamo a seguire le prescrizioni perché la battaglia non è sicuramente vinta e siamo preoccupati per un eventuale ritorno dei contagi». Il punto ieri da parte della direzione generale dell'azienda sanitaria, la stessa che sta facendo registrare in assoluto la percentuale più bassa di contagi nelle strutture per anziani: il 2,30% degli ospiti (1,68% per i dipendenti) a fronte di una media regionale del 6%. In tutte e dodici le strutture dislocate nel Veneto Orientale sono stati effettuati gli esami, con tamponi o test rapidi, per un totale di 1216 anziani e 1072 operatori, per 2572 esami. Sono risultati positivi 26 ospiti e 18 dipendenti; quasi tutti i contagiati sono concentrati alla casa di riposo Francescon di Portogruaro. «Sono risultati importanti che dimostrano l'efficacia di un lavoro di prevenzione che noi facciamo già da anni», ha sottolineato il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza. Per quanto riguarda le 8 strutture per persone con disabilità, sono stati fatti 230 esami (gli ospiti sono 86 e i dipendenti 136). «Situazione buona complessivamente, tranne alla comunità Il Gabbiano, a Fossalta di Portogruaro, dove comunque stanno tutti bene», ha detto ancora Bramezza. Nelle comunità psichiatriche si sono riscontrati zero ospiti positivi. Indagini nelle aziende: lo Spisal ha controllato 329 ditte, che danno lavoro a 9.213 dipendenti; sono risultate solo 5 violazioni, tutte per il rispetto delle distanze. Dipendenti dell'Ulss4. Sono 2.350 i dipendenti: fino al 14 aprile sono stati eseguiti 3.125 tamponi, riscontrando 60 positivi; di questi 35 sono a casa, in isolamento fiduciario, 21 sono i guariti, 4 risultano ricoverati in ospedale (si tratta di due infermiere dei Jesolo e due dipendenti di San Donà e Portogruaro).

TERAPIA INTENSIVA

Al Covid Hospital di Jesolo ridotto il numero dei ricoverati in terapia intensiva: dei 14 posti letto, ora ne vengono occupati non più di 5, rispetto al pienone riscontrato fino a pochi giorni fa. «Se continua questo trend ha aggiunto il direttore generale il personale rientrerà negli ospedali di appartenenza e ripartirà tutta l'attività chirurgica». Drastica anche la riduzione delle persone a casa in sorveglianza: dai 2mila iniziali, ora sono 400 in tutto il territorio. Di questi solo 10 sono sintomatici. Gli ultimi dati parlano di 46 persone risultate positive in 5 giorni, compresi gli ospiti delle strutture per anziani. «Sono dati importanti che testimoniano come si stia andando nella giusta direzione», ha aggiunto il direttore del dipartimento di prevenzione, Luigi Nicolardi. Si pone, a questo punto, il tema del dopo emergenza anche per le attività nelle strutture ospedaliere. «La Regione si sta attrezzando perché non sarà più come prima: l'ospedale non sarà più il luogo sicuro per chi sta bene, ma sicurissimo per le persone ammalate. Si dovrà pensare ad una gestione differente, anche per quanto riguarda le attività ambulatoriali». L'Ulss4 che opera nella parte di Veneto potenzialmente a più alta densità di turisti, sta pensando anche alla stagione. «Quella di quest'anno non sarà come le altre, ma ci sarà e noi saremo pronto per assicurare la sicurezza sanitaria ai turisti. Stiamo pensando anche alle norme sulla spiaggia, gli accessi ai bar, agli hotel. Avremo più personale che si occuperà di prevenzione».

Fabrizio Cibin

