LA VISITA

TREVISO Il vescovo monsignor Tomasi ha celebrato messa, a porta chiuse, ieri all'ospedale San Camillo. E ha voluto far sentire la sua vicinanza al personale e ai malati che si sono affacciati alle finestre della struttura. «Abbiamo bisogno in questo tempo di una carità intelligente, operosa. Che la luce della speranza sia con voi». Ha ringraziato tutti gli instancabili operatori sanitari, medici, infermieri, suore, portinai, amministrativi, cuochi con parole che sono arrivate dritte al cuore di ciascuno. «Non avete mai smesso di applicare passione, intelligenza e volontà. Siete tanti, armonizzati insieme, nella volontà di servire la salute del corpo e l'anima. Siete la carezza di Dio».

IN CATTEDRALE

Il giorno di Pasqua, invece, aveva celebrato messa nella cattedrale vuota di fedeli: «Cercare le cose di lassù, come invita a fare l'apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, non significa scappare dalle responsabilità, ma al contrario, lavorare qui nel nostro tempo continuando a guardare lontano, a camminare come se vedessimo l'invisibile: il bene possibile, un mondo che ricomincia, un po' più fragile, consapevole dei suoi limiti, un po' più saggio e più bello, un po' più giusto e fraterno». È questa la riflessione in questo difficile periodo di epidemia sanitaria che il vescovo ha consegnato alla sua comunità, nel corso della celebrazione trasmessa in diretta televisiva e streaming. Presenti i pochi sacerdoti concelebranti e la piccola famiglia del vescovo che in questi tempi sta accompagnando le celebrazioni. Con lui il prefetto, Maria Rosaria Laganà, e il sindaco Mario Conte.

IL PARAGONE

Monsignor Tomasi ha ricordato le parole di Maria Maddalena quando ha visto il sepolcro vuoto. E le ha paragonate a quelle dei tanti familiari che, a causa dell'epidemia, non hanno potuto stare vicini ai loro cari: «Ripetere la frase Non sappiamo dove hanno messo il corpo di Gesù può voler dire, per tanti, non sappiamo com'è morto, non c'eravamo, non lo abbiamo salutato con il nostro pianto». Ma il virus passerà e ci lascerà doni: «La solidarietà, la pazienza, il misurare il nostro passo su quello degli ultimi, la capacità di sognare assieme un mondo più bello e giusto e insieme costruirlo, tutto ciò non solo non è un'illusione o un desiderio, ma è possibile, ed è anzi la realtà della nostra vita».

Valeria Lipparini

