EFFETTO COVID

SCORZE' L'epidemia Covid 19 allenta i numeri dei contagi ma si abbatte sulla produzione e non risparmia neanche la fabbrica di Acqua Minerale San Benedetto di Scorzè che chiede la proroga di altre 5 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Del resto l'azienda già alla fine di aprile in una nota aveva fatto sapere che l'emergenza coronavirus aveva provocato un mancato rinnovo di 66 contratti di lavoro a termine e interinali e la sospensione di molte attività in appalto. Tuttavia la decisione di richiedere la proroga sembra venga contrastata dalle Rsu e dalle Organizzazioni sindacali Fai Cisl e Flai Cgil che hanno subito richiesto un incontro con i vertici aziendali per conoscerne le motivazioni. L'incontro è avvenuto in questi giorni e in un comunicato le sigle sindacali fanno sapere che si riservano di valutare con più attenzione le strategie della San Benedetto per dare opportune valutazioni soprattutto a quelle che potrebbe essere le ulteriori assunzioni stagionali e a termine nello stabilimento di Scorzè. Già per la prossima settimana a una quarantina di stagionali non stati rinnovati i contratti per le pessime condizioni meteorologiche che si sono verificate in questo mese di giugno.

IL FRONTE IBERICO

Ma un'altra ragione di tensione tra i dipendenti della fabbrica di Viale Kennedy è stato l'accordo che la San Benedetto avrebbe stipulato per i due stabilimenti produttivi in Spagna. Vale a dire che nelle sedi spagnole, anche loro in regime Covid 19, si sarebbe prevista la sospensione del lavoro con il riconoscimento del 100% del salario a differenza dell'accordo italiano che prevede, secondo quanto evidenziano i sindacati, «una misera integrazione di 250 euro proporzionati alle ore di astensione dal lavoro». «L'Azienda ha così creato una disparità economica nei confronti dei lavoratori del gruppo Italia si sono premurate di far sapere le sigle sindacali - La riteniamo una decisione inspiegabile nei confronti dei nostri lavoratori». Nell'incontro con i vertici dell'azienda sono stati affrontati anche altri temi come la rotazione dei lavoratori per utilizzo Cigo che penalizzerebbe alcuni lavoratori fragili o con limitazioni; la restituzione giornate del personale messo in ferie 2020 dall'azienda in via cautelativa nel mese di marzo; problemi gestionali in alcuni reparti; la scelta unilaterale di sostituzione delle mascherine chirurgiche ad uso Dpi con delle mascherine lavabili non certificate che i lavoratori giudicherebbero inadeguate; il mancato riconoscimento della chiamata e pagamento ore straordinarie del sabato ai lavoratori posti in Cigo 40 ore settimanali. Problemi che nell'incontro delle parti secondo i sindacati sarebbero stati ignorati dai rappresentanti della proprietà: «E' emersa la chiara volontà dell'Azienda di decidere in piena autonomia escludendo la volontà dei lavoratori di condividere la situazione attuale di forte disagio e prendere decisioni comuni per far fronte ai danni dell'epidemia Covid 19».

Renzo Favaretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

