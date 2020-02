VENEZIA (da.sca) Raccontano i social che non l'abbia presa bene. Il post di martedì sera, del resto era sibillino: il video di Viaggi & Miraggi di Francesco De Gregori accompagnato da una considerazione Viaggi e miraggi / Viaggi o miraggi?. Della serie: l'eleganza di dirlo con una canzone. Decaduto (politicamente) il rettore Michele Bugliesi, pareva che la candidata ideale del centrosinistra a sfidare Luigi Brugnaro fosse lei, Monica Sambo: donna (come impone il galateo spruzzato di politically correct), giovane, esperta della macchina comunale, sufficientemente di sinistra nonché anti-brugnariana di temprata foggia, inserita nella vita cittadina tanto da piacere all'intero schieramento e anche ai gruppi civici... Un riconoscimento e un investimento. Invece no, dall'alto è arrivata Gabriella Chiellino: qualcuno dice sostenuta da Paolo Costa, qualcuno spinta da cafoscarini ostili alla candidatura di Bugliesi, di certo benedetta da Massimo Cacciari. Fatto sta che l'imprenditrice è considerata da alcuni troppo affine a Brugnaro come formazione e anche poco di sinistra. E infatti Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità ex Pd, ha colto l'assist per andare a canestro da 3 punti. Non vedeva l'ora che qualcuno gli desse occasione di dimostrare di aver avuto ragione. Tant'è che, in una nota, spiega: «La scelta operata dal Pd dimostra quanto ho più volte rimarcato: la distanza che il partito ha preso dal territorio. Questo convince ancor di più che il progetto, ormai varato da tempo, della lista civica Tutta la Città insieme! costituisce quella risorsa del territorio che può contrastare il potere di Brugnaro. Siamo convinti che le due punte, quella civica e quella politica, saranno in grado di sconfiggere Brugnaro e di far scoppiare i palloncini fucsia». Insomma, più o meno apertamente, c'è chi, nella coalizione e nello stesso Pd, fa fatica a mandare giù la candidatura di Chiellino. Non tanto per la sua figura, quanto per il metodo. Ma i mal di pancia ci sono. Pur se subliminale, il post di Monica Sambo di martedì sera è stata la spia di un fastidio, chissà se momentaneo o duraturo. Intanto, a parziale consolazione, quel post ha avuto anche il like del segretario del partito, Giorgio Dodi.

