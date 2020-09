PORTOGRUARO

«Il ballottaggio è una partita secca, è un calcio di rigore. Non si può sbagliare. Andate casa per casa, via per via, negozio per negozio per far votare Florio Favero». Matteo Salvini ha esortato così ieri i cittadini di Portogruaro, presenti in piazza della Repubblica per il comizio elettorale a sostegno del candidato sindaco della Lega, a non fare affidamento sul fatto che sommando i voti ottenuti al primo turno dalla coalizione con quelli della Senatore, con cui c'è stato l'apparentamento, si arrivi ai 55 per cento. «Se uno fa la semplice somma è facile sostenere di avere già vinto. No: si riparte dallo 0 a 0. Quello di Portogruaro ha detto Salvini - è un ballottaggio complicato. Bisogna lavorare e qui c'è una squadra pronta per farlo. Avevo promesso che sarei tornato e visto che siamo a metà dell'opera vi prometto che tornerò per incontrare Favero con la fascia tricolore e più avanti anche da presidente del Consiglio. Un sindaco ha aggiunto fa la differenza. Lo abbiamo visto anche in Veneto. Quand'ero ministro avevamo promesso di chiudere i centri per i migranti nei Comuni e lo abbiamo fatto dove c'erano i sindaci della Lega che ci davano una mano. Se a Portogruaro vince un sindaco di sinistra dovete solo decidere dove mettere un bel campo profughi»

Salvini ha poi rivendicato il risultato ottenuto in Veneto, sottolineando che su 49 seggi in consiglio regionale ben 33 spettano alla Lega e alla lista Zaia. «Domani (oggi per chi legge, ndr) vedrò Zaia e il sindaco di Venezia Brugnaro ha detto - per dire grazie al popolo veneto che ha dato una dimostrazione di orgoglio, di forza, di libertà». Salvini ha chiesto a Favero di «non promettere miracoli ma serietà, competenza, passione, onestà». «Qui siete in tanti ha aggiunto e se ognuno di voi usa questi sei giorni per scaldare cervello ma soprattutto cuore dei vostri concittadini la cosa è fatta». Prima di lui, sul palco erano saliti il segretario comunale Mattia Dal Ben, il segretario provinciale Andrea Tomaello e il candidato sindaco. «Siamo alla fine di una bella maratona, lunga e intensa. Portogruaro - ha detto Favero - aveva bisogno di un elemento di rottura. Nei 30 anni in cui ha governato la sinistra non è stato creato granché. Noi ha detto Favero - ci siamo messi in gioco, con una squadra in cui la Lega è la punta di diamante e cinque liste di 80 candidati, vulcani di idee e di proposte. Abbiamo guadagnato il ballottaggio perché abbiamo costruito un bel programma, approfondito in tutti i punti. Abbiamo idee chiare che metteremo in pratica, alcune in poco tempo, altre strategicamente a lungo termine per far sì che Portogruaro torni a diventare capitale del Veneto orientale e città trainante del mandamento. Ci siamo alleati con persone che provengono dal centrodestra per avere idee integrative. Non come il centrosinistra che si è alleato con chi proviene dal centrodestra. Fino a qualche mese fa eravamo all'inferno, oggi siamo al purgatorio».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA