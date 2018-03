Salvini rassicura il Cav: si riparte dal centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Il vincitore è così arci-convinto del proprio trionfo che fa di tutto per dissimulare. Chi si sente forte non ostenta la forza. E questa regola della politica, e in generale del comportamento, Matteo Salvini la mette in pratica con estrema meticolosità nel giorno dell'elezione dei due presidenti. Che lui stesso cerca di archiviare subito - «Missione compiuta» - per chiedere a se stesso e ai suoi: che fare ora? «Quello che ha funzionato per i presidenti delle Camere - ragiona con i suoi il leader leghista - è un po' lo...