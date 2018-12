Salvini punta sulla verifica ma Di Maio frena il premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Già da qualche tempo, soprattutto grazie alla mediazione in sede europea sulla legge di bilancio, Giuseppe Conte si era ritagliato maggiori margini di autonomia. E il premier ieri si è spinto oltre, dicendo sì al tagliando del contratto di governo sollecitato da Matteo Salvini. E non chiudendo del tutto la porta a un rimpasto, con la sostituzione in corsa di qualche ministro. Ma solo a condizione che ciò non destabilizzi l'esecutivo. Due gli obiettivi: provare a rilanciare l'alleanza di governo tra 5Stelle e Lega e...