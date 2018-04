Salvini: «Non chiudo ai Cinque Stelle aspettiamo il Friuli, poi ripartiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIO ROMA Il rapporto tra i due è un rapporto carsico. Sono abituati a parlarsi, s'intendono su molte cose, si riconoscono vicendevolmente con il nuovo. Dunque, «è questione di tempo - dice Matteo Salvini a proposito di Luigi Di Maio - e appena è finita questa telenovela tra M5S e Pd, che non produrrà niente, con il leader pentastellato può ripartire il dialogo». Il capo del Carroccio non crede al forno dem per i grillini, ed è convinto che l'unico filo da tessere per Di Maio, e per lui stesso, sia quello che può portare a una...