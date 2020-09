POLITICA

VENEZIA Una giornata da mattatore per Matteo Salvini, arrivato a Venezia la sera prima per parlare con i suoi prima di incontrare il governatore Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro tessendo le loro lodi e immaginando un asse Venezia-Roma quando lui sarà a capo del governo. Il primo incontro è stato con Zaia, quindi ha raggiunto in motoscafo Brugnaro a Ca' Corner, dove lo attendeva (gli spazi per l'occasione erano blindati dalla polizia) e dopo un incontro di circa 20 minuti ha raggiunto Zaia e tutti i consiglieri leghisti che siederanno a palazzo Ferro-Fini la prossima legislatura.

ASSESSORI

In questi giorni Brugnaro, proclamato ieri ufficialmente, si sta consultando con i suoi e con gli alleati per varare la giunta che resterà in carica fino al 2025. Da quello che si sa degli equilibri di coalizione, alla Lega dovrebbero spettare vicesindaco (per accordi già presi sarà il segretario provinciale del Carroccio Andrea Tomaello). A Forza Italia e Fratelli d'Italia un assessore ciascuno e gli altri cinque rientrano in quota fucsia.

Per la Lega si è parlato in questi giorni come possibili assessori di Sebastiano Costalonga e Riccardo Brunello. A quanto pare, servirebbe però una donna per equilibrare la giunta con le quote rosa e uno dei sue potrebbe saltare. Nomi, al momento, non ce ne sono di noti.

RISORSE NAZIONALI

«Non ho parlato di giunta con il sindaco - ha risposto ieri a margine dell'incontro con i neoconsiglieri regionali - non sono entrato nel merito di chi fa l'assessore o chi fa il consigliere, sarà il nostro segretario provinciale a concordare i nomi con il sindaco. Esprimo soddisfazione perché in passato abbiamo avuto baruffe e litigi e adesso siamo in cinque consiglieri della Lega. Abbiamo poi esaminato i risultati e da Mestre alla Giudecca a Castello evidentemente c'è voglia di concretezza. Abbiamo ragionato anche di come Brugnaro possa essere utile come riferimento anche su altri piani. Sia Luca (Zaia) che Luigi (Brugnaro) saranno due risorse preziosissime a livello nazionale. Abbiamo iniziato un percorso che si concluderà fra cinque anni e le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026 saranno il coronamento di questo percorso».

LAVORO E SVILUPPO

Il sindaco ha invece posto i temi del lavoro e dello sviluppo della città, che in questo momento sta soffrendo molto.

«Abbiamo parlato di navi e di scavo dei canali - ha proseguito Salvini - sono bloccati migliaia di posti di lavoro che aspettano risposte a livello nazionale.

Parlavo con il sindaco anche delle sfilate dei ministri che son venuti a Venezia in campagna elettorale per sostenere il loro candidato. Adesso ci aspettiamo fatti, lo scavo dei canali, contributi, operatività. Ci aspettiamo - ha concluso - che il Governo porti su scala europea la candidatura di Venezia come sede ospitante di organismi comunitari che escono da altre nazioni, come la Gran Bretagna. Non può essere solo il sindaco a chiederlo, occorre un appoggio da parte del Governo, perché Venezia è patrimonio mondiale e alcune multinazionali e alcune organizzazioni potrebbero trovare sede a Venezia. Il livello dell'occupazione delle camere d'albergo in questo periodo è del 20 per cento. Non si può contare ancora troppo a lungo sul sacrificio degli imprenditori veneziani».

Michele Fullin

