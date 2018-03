Salvini gela Maroni «Dialogo con M5s? Nulla è impossibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOIl duello è in tv, l'uno da Lucia Annunziata, l'altro da Barbara D'Urso. Le tesi sono diametralmente opposte. Il leghista Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno, ex governatore della Lombardia, avverte il segretario della Lega: se fai il governo con il Movimento 5 Stelle sono a rischio le giunte con Forza Italia. Anche quella in Veneto di Luca Zaia?, gli chiede la conduttrice di Mezzora in più. Maroni annuisce: «In Regione Lombardia, Veneto e Liguria, tutte le amministrazioni rischiano di andare per aria». Ma Salvini tira...