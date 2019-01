Salvini: ecco i 670 migranti da ricollocare E con il premier boccia il piano della Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Tutto come previsto. Il doppio incontro del commissario europeo all'immigrazione, Dimitri Avramopoulos, con Giuseppe Conte e poi con Matteo Salvini non ha prodotto risultati concreti. Avramoupolos ha lasciato Roma con in tasca la lista dei 670 migranti, sbarcati in Italia durante l'estate scorsa, «immediatamente ricollocabili» negli altri Paesi europei. Ma non ha potuto fornire alcuna rassicurazione. E dal ministro dell'Interno, necessariamente sbrigativo perché in partenza per Ciampino dove è andato ad accogliere Cesare...