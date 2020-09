VENEZIA Tappa veneziana per il Capitano della Lega Matteo Salvini che domani e martedì avrà una serie di incontri con i referenti locali del partito. Salvini arriverà domani a Portogruaro dove si vedrà con il commissario provinciale Andrea Tomaello e con i dirigenti del carroccio alle prese con il ballottaggio che domenica prossima vedrà impegnato il candidato Florio Favero con l'avversario del centrosinistra Stefano Santandrea. Salvini rimarrà in zona, dato che martedì mattina si incontrerà a Venezia con i consiglieri regionali neo-eletti con le liste della Lega e di Zaia presidente. Al termine dell'incontro Salvini terrà una conferenza stampa in centro storico. Nel pomeriggio Salvini dovrebbe vedere i consiglieri comunali eletti nella coalizione a sostegno di Luigi Brugnaro con i quali si parlerà verosimilmente dei prossimi incarichi di Giunta e degli obiettivi della Lega in città per i prossimi cinque anni. Com'è noto nell'ambito degli accordi con Brugnaro la Lega avrebbe prenotato la poltrona di vicesindaco, che spetterebbe allo stesso Tomaello, e due assessorati di peso come il Commercio e la Sicurezza, per i quali sono in pole position Riccardo Brunello e Sebastiano Costalonga. Ma a un ruolo di peso ambiscono anche i consiglieri uscenti Silvana Tosi e Giovanni Giusto, già delegato alle tradizioni locali.

