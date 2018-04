Salvini: con noi, alla Cavarzerani torneranno i militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITAUDINE L'esito delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia «sarà all'ultimo voto, e non vorrei qualcuno si pentisse di aver fatto mezza giornata di vacanza in più e poi pentirsi di tenersi altri cinque anni in più la sinistra a Udine e in Regione». Matteo Salvini fa leva «sull'orgoglio dei friulani» per scaldare la platea dei suoi fan radunatisi ieri pomeriggio sotto il Contarena per la chiusura della campagna elettorale del Carroccio in città. «E se in Molise partivamo in svantaggio e poi siamo riusciti a rimontare ha...