Salvini all'attacco di Fico

«O cambiate Paese o cambiate ministro», dice il leader della Lega Matteo Salvini, lanciando un ultimatum in diretta Facebook e rivolgendosi a chiunque non condivida la linea del Viminale sui migranti, cioè continuare a negare lo sbarco della nave Diciotti, attraccata a Catania. Sul caso indagano tre procure: quella del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è per sequestro di persona e arresto illegale. Salvini è critico anche con i pm: «L'indagine è contro ignoti. Allora dico: eccomi, sono qui. Vogliono processarmi o arrestarmi?...