Salvini a Napoli: «Camorristi schifosi, li sradicheremo»

LA VISITANAPOLI Il guanto di sfida è lanciato: «Vogliamo sradicare, deportare, cancellare e isolare la camorra. E far sentire a ogni singolo camorrista lo schifo che è». Matteo Salvini sceglie parole forti per dichiarare guerra alla malavita partenopea, e alla sua prima uscita da ministro dell'Interno a Napoli non promette miracoli ma pugno di ferro. «Nessun miracolo - spiega - ma tante piccole misure che entro la fine dell'anno dovranno portare ai primi risultati concreti». «Sono di coccio - dice nel corso della conferenza stampa che...