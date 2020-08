Salvatore Mazzocca, dopo aver formalizzato l'altra sera le sue dimissioni dalla presidenza di Confartigianato Metropolitana di Venezia, denuncia una manovra interna per farlo fuori dall'organizzazione artigiana e anche dalla candidatura alla guida della Camera di commercio. Ora ci sono due poltrone vacanti che gli artigiani puntano a coprire col presidente della Cgia di Mestre, Roberto Bottan, per l'Ente camerale che rappresenta tutte le categorie economiche del territorio, e con quello del mandamento di Portogruaro, Siro Martin, per la successione a Mazzocca. Sulla Camera di Commercio voce in capitolo ce l'avrà anche Confindustria Venezia Rovigo il cui presidente, Vincenzo Marinese, lo scorso febbraio ha firmato con Mazzocca un accordo proprio per arrivare al rinnovamento dei vertici e, trattandosi delle due categorie più importanti tra quelle rappresentate dall'Ente camerale, Confindustria e Confartigianato avranno voce in capitolo per decidere. Chiaro che dovrà essere un nome condiviso, anche perché gli Industriali da anni reclamano la presidenza per un proprio rappresentante, e sono pronti a rinunciarvi, appoggiando qualcun altro, solo se potranno considerare ancora valido quel patto di febbraio.

