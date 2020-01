SALVAGUARDIA

VENEZIA Una cintura in vetro industriale trasparente lunga 150 metri, dalla tomba di Manin ai Tetrarchi per difendere la Basilica di San Marco dalle acque alte fino a 2 metri sul medio mare di Punta della Dogana. Una serie di pannelli lungo ciascuno tra i 2,5 e i 3 metri, fissati a terra grazie a delle fessure nei masegni che circondano la cattedrale di Venezia, in modo da rendere impermeabile tutto il perimetro della chiesa che ospita i resti mortali dell'evangelista Marco.

Eccolo qui il progetto da 3,5 milioni di euro portato nei giorni scorsi dalla Procuratoria di San Marco sul tavolo della Soprintendenza e del Provveditorato alle Opere pubbliche.

L'accelerazione per la difesa di San Marco - in un progetto che non sostituisce l'idea di rialzare la Piazza - quindi c'è stata: il progetto definitivo è sotto gli occhi degli esperti e se tutto dovesse andare per il verso giusto, il cantiere potrebbe aprire in primavera e i lavori essere ultimati per l'autunno, giusto in tempo per difendersi dalla routine di novembre, quando le acque alte bussano con continuità su Venezia colpendo come prima cosa proprio la Basilica, spesso costretta a vivere in ammollo gran parte del mese, fino a Natale. Una situazione che ha causato la distruzione del sessanta per cento della pavimentazione della cattedrale che, nei prossimi anni, dovrà essere rifatta per via dell'acqua salata che ha eroso il massetto causando il distacco dei marmi della pavimentazione.

«Auspico che la risposta della Soprintendenza e del Provveditorato arrivi il prima possibile - commenta Pierpaolo Campostrini (foto), Procuratore di San Marco - Noi abbiamo presentato una soluzione che permetta di rinforzare la difesa della Basilica dalle acque alte e che renda la cattedrale ancora più resiliente. Un progetto del quale sono convinto a tutti gli effetti, ha un risvolto estetico, non nascondendo la vista della Basilica grazie ai vetri trasparenti, e funzionale in due sensi - continua Campostrini - Da una parte impedirà all'acqua alta di entrare in Basilica e dall'altro sostituirà quelle staccionate in ferro all'esterno, brutte, nate precarie ma diventate stabili attorno a San Marco, difendendola con i pannelli anche dai troppi turisti. Il nostro progetto - conclude il Procuratore - è un'opera di difesa storico-monumentale».

La palla adesso passa nelle mani dei tecnici: la risposta è ciò che in Procuratoria attendono.

Nicola Munaro

