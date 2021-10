Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALVAGUARDIAVENEZIA Il Mose modello da esportare per le città costiere con gli stessi problemi di Venezia. Ma, soprattutto, un'opera che ha bisogno di una cabina di comando sul posto, quindi della partecipazione del Comune e di una integrazione con il Porto, utilizzando il canale dei Petroli anche di notte per far passare le navi,È questo il senso dell'intervento del sindaco Luigi Brugnaro al Padiglione italiano dell'Expo di Dubai. Una...