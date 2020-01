SALVAGUARDIA

MESTRE Duecento milioni l'anno per difendere Venezia, la sua storia, il suo ambiente, la sua economia. È la proposta, che verrà discussa nei prossimi mesi, di finanziamento della nuova Legge Speciale. Intanto per arrivare ad avere la nuova normativa da oggi scattano tre mesi che verranno impiegati per sentire l'universo mondo. Lo ha deciso ieri l'ottava Commissione della Camera, Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, su proposta dell'onorevole veneziano del Pd Nicola Pellicani. Sempre ieri la Commissione ha deciso che, a questo lavoro di analisi, si affiancheranno i lavori sulla proposta di legge 1428 con la quale Pellicani intende apportare Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Inoltre per questa proposta di legge si è aperta la corsia preferenziale dato che la Conferenza dei capigruppo della Camera l'ha inserita tra quelle da discutere prioritariamente.

LA GENESI

«Il giorno dopo la devastante acqua alta del 12 novembre, quando la marea in mezz'ora raggiunse il metro e 87, proposi in Aula questa indagine conoscitiva per capire lo stato dei lavori per Venezia e che cosa realmente si stia facendo per difendere la città e la laguna» racconta Pellicani: «Sull'onda emozionale provocata da quel disastro il Governo ha rifinanziato la Legge Speciale con 60 milioni di euro e ha incardinato la proposta di aggiornamento della stessa legge per adeguarla ai tempi e alle mutate necessità di una città così fragile».

Ora, con la decisione dell'ottava Commissione, l'indagine conoscitiva diventa realtà: in primo luogo verranno sentiti i soggetti istituzionali, i ministri competenti, il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro, i sindaci dei comuni della gronda lagunare, il presidente del Porto Pino Musolino, il super commissario del Consorzio Venezia Nuova Elisabetta Spitz, il provveditore in pectore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone e via di seguito; dopodiché toccherà ad un panel ampio di esperti, docenti universitari, istituti di ricerca, il mondo ambientalista, i rappresentanti delle categorie economiche veneziane.

«In tal modo avremo un quadro completo di qual è la situazione e di cosa bisogna aggiungere nella nuova Legge Speciale - aggiunge Pellicani -. Alcune cose le abbiamo già fatte, come l'Art bonus esteso ai beni ecclesiastici, e quindi chi vorrà sponsorizzare interventi di restauro delle chiese di Venezia e in particolare della Basilica di San Marco avrà vantaggi fiscali; poi nelle scorse settimane questo Governo ha approvato la Zls potenziata per le aree produttive inutilizzate di Venezia e Rovigo, e ha istituito a Venezia il Centro per i cambiamenti climatici. Sono tutti tasselli che entreranno nel corpo della nuova Legge Speciale, assieme ad altri che intendiamo ottenere».

I PUNTI CARDINE

Quali sono gli altri che, nelle intenzioni del Pd, si andranno ad aggiungere nella nuova normativa? Innanzitutto il ripristino del Magistrato alle acque, abolito dal Governo dopo che nel 2014 scoppiò lo scandalo Mose, ed oggi ci si accorge che fu come gettare il bambino assieme all'acqua sporca. Lo stesso sindaco di Venezia Luigi Brugnaro chiede da tempo di ottenere competenze su Venezia che attualmente sono invece divise tra Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e altri enti governativi. In secondo luogo l'Agenzia per Venezia proposta poche settimane fa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella alla quale, tra l'altro, spetteranno le decisioni, sia nelle emergenze sia nella normale gestione del Mose; poi bisogna inserire la questione bonifiche di Porto Marghera. E, più importante di tutti, la questione finanziamento della Legge Speciale: «Quando ero all'opposizione sparai 2 miliardi di euro ma è chiaro che è un obiettivo velleitario - conclude Pellicani -. Penso che 200 milioni di euro l'anno, sul modello di Roma Capitale, siano la cifra adeguata per ricominciare a sostenere Venezia».

