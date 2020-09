IL PUNTO DI VISTA

BELLUNO In via Mezzaterra, nella sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale, continuano le procedure per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato. «E il termine per la chiusura di queste operazioni rimane quello fissato nei giorni scorsi, cioè la fine della prossima settimana», conferma il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador che in questi giorni segue anche questa delicata ed importante questione.

GRADUATORIE D'ISTITUTO

Una volta che gli uffici dell'ex Provveditorato avranno terminato la parte di loro competenza, i posti rimasti ancora vacanti e gli spezzoni orari, saranno restituiti alle scuole che provvederanno per proprio conto a chiamare gli ultimi supplenti, pescando dalle graduatorie di Istituto. Sino a mezzogiorno di venerdì erano stati assegnati 87 posti annuali, cioè con scadenza del contratto a fine settembre, e 129 sino al termine delle lezioni, per un totale di 216 incarichi. Di questi circa 90 riguardano il sostegno, gli altri, poco meno di 120, i posti comuni. E mentre per il sostegno gli incarichi finora assegnati interessano tutti gli ordini di scuola, dall'Infanzia sino alla secondari di II Grado, per i posti comuni le nomine finora andate a buon fine interessano insegnanti della scuola dell'Infanzia e della Primaria.

IL CALENDARIO

Questo il calendario seguito negli ultimi giorni dall'Ufficio Scolastico di Belluno. Giovedì 16, è stato pubblicato l'elenco dei docenti inseriti nelle Gps (graduatorie provinciale per le supplenze) di I e II fascia, individuati come destinatari di supplenze su posto comune, per le scuole dell'Infanzia e la Primaria. Venerdì è stato il turno della pubblicazione delle convocazioni per i docenti delle prime e seconde fasce Gps di Infanzia e Primaria per la copertura dei posti di sostegno della scuola dell'Infanzia e Primaria; ed il termine entro cui gli aspiranti dovranno rispondere è fissato proprio per le ore 12 di oggi. Le supplenze assegnate a seguito di questa convocazione, questa la nota che esce da via Mezzaterra, saranno comunicate nella serata di martedì 22 settembre. Ancora. A poter inviare la delega e partecipare alle convocazioni per posto di sostegno sono anche coloro che hanno ottenuto solo uno spezzone di posto comune ed aspirano comunque al completamento della cattedra o che non hanno ottenuto una supplenza su posto comune nella precedente convocazione o, infine, non hanno rinunciato al posto comune per dare priorità ad una supplenza su sostegno. Queste le tempistiche, così come previste dall'Ufficio Scolastico e concordate con i sindacati della scuola Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Anief che partecipano alle operazioni, per le prossime, successive convocazioni. Per quanto riguarda i posti comuni del primo e del secondo grado l'avviso verrà pubblicato lunedì 21 e contestualmente saranno rese note anche le disponibilità di posti da occupare. Seguiranno infine le convocazioni per i posti di sostegno per la scuola di Primo e Secondo grado, con incrocio delle graduatorie e con contestuale pubblicazione dei posti disponibili.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

