Salva-Carige, è scontro sulla nazionalizzazione Tria: «Meglio il mercato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Non c'è pace per il governo. Dopo il lungo ed estenuante braccio di ferro sulla legge di bilancio, l'esecutivo giallo-verde si spacca anche sul destino di Carige. Cinque Stelle e Lega spingono per la nazionalizzazione della Cassa di risparmio di Genova, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, invece, punta sul mercato.Il tema è noto. Luigi Di Maio e Matteo Salvini non intendono mettere un euro pubblico per salvare la banca ligure, a meno che non diventi di proprietà dello Stato. Così di buon mattino il sottosegretario...