SALUTE PUBBLICA

MESTRE Ci sono circa 10 mila cittadini bengalesi che vivono nel territorio dell'Ulss 3 e moltissimi di loro, durante la chiusura ordinata dal Governo per contrastare i contagi da Covid-19, sono tornati a casa in Patria perché qui non c'era più lavoro. Non è l'unica nutrita comunità straniera che vive in città ma è quella a più alta mobilità. Ora che molti stanno tornando, perché impiegati alla Fincantieri di Marghera che ha riaperto, o nella ristorazione, nel turismo, nel commercio, bisogna capire come comportarsi. Il Comune di Venezia aveva posto la questione già tre settimane fa ad una conferenza dei sindaci: era il giorno dopo che nel volo Dakka-Fiumicino erano state individuate tre persone bengalesi positive al Covid e poi erano sparite dai radar; da quel primo approccio è scaturito un incontro preliminare che si è tenuto la scorsa settimana.

Il Comune si è messo a disposizione offrendo all'Ulss i propri mediatori culturali e le proprie strutture per qualsiasi intervento: traduzione di materiali informativi da italiano a bengalese, contatti con le singole comunità, messa a disposizione delle conoscenze acquisite comprese quelle sui vari riferimenti delle comunità religiose per spiegare al meglio come si intende procedere ed evitare atteggiamenti di diffidenza che potrebbero derivare dalla scarsa comprensione. I responsabili di Ca' Farsetti hanno, quindi, chiesto all'Ulss cosa intenda fare, se una campagna di screening a tappeto, o solo ai lavoratori Fincantieri, oppure anche ad altre categorie, oppure limitarsi a informare.

Gli specialisti dell'Ulss hanno risposto che la compattezza della comunità bengalese è il punto di partenza ideale per un'azione congiunta, «anche in ragione dei comportamenti sociali di questo gruppo, numeroso, coeso, pronto all'ascolto». Perciò insieme ai rappresentanti della comunità, che l'Ulss e il Comune incontreranno nei prossimi giorni, sarà definita la linea operativa: «Costruiremo con i nostri interlocutori i percorsi di monitoraggio con test anti Covid-19, secondo le linee che insieme troveremo utili e praticabili - spiega il direttore Generale dell'Azienda sanitaria, Giuseppe Dal Ben -. Ma lavoreremo molto anche sul fronte della diffusione dell'informazione su due filoni: l'informazione quanto alle regole di comportamento per prevenire il contagio, e in secondo luogo l'informazione ai cittadini di origine bengalese su che cosa debba fare il soggetto che abbia sintomi, che si sottoponga a tampone, che sia in isolamento, che sia positivo». Un ultimo filone è quello del supporto ai membri della comunità che abbiamo intrapreso viaggi verso il Bangladesh, nel contesto più vasto della gestione delle persone di origine straniera che giungano o rientrino dall'estero.

