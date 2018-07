Salute mentale: «Dovete chiudere quella struttura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTABELLUNO Vent'anni di Aitsam Belluno. Tra gioie, dolori e timori per il futuro la sezione provinciale dell'associazioni per la tutela della salute mentale gira la boa del secondo decennio di attività. Una la certezza della presidente del sodalizio, abbiamo scalfito il tabù del disagio psichico, ma tanti i dubbi circa il futuro. Riapriranno i manicomi? Una delibera in attesa di approvazione a Venezia sembrerebbe far intendere di sì. E, poi, cosa ne sarà della Comunità terapeutica residenziale protetta (Ctrp) di Borgo Ruga a...