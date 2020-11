LA FESTA DIVERSA

VENEZIA Mai come quest'anno, nell'ultimo secolo c'è stato tanto bisogno della Madonna della Salute. Con la pandemia che dovrebbe essere arrivata al picco dei contagi e l'economia cittadina in ginocchio, il termine salute ha assunto molti significati, come ha sottolineato il Patriarca in un'Omelia sentita e impegnata socialmente ed economicamente.

VENEZIA STA MALE

Ciò che si vede a Venezia è uno scenario post apocalittico: intere calli dove fino a poco tempo fa bisognava spingere per passare adesso sono deserte e tutti i negozi, bar e ristoranti chiusi. Su qualche vetrina, ma il loro numero aumenta ogni giorno che passa, ci sono cartelli di chiusura in cui si spiega il motivo. Ci sono quelli ironici, quelli che dicono il perché della scelta come il bacaro di fronte allo squero di San Trovaso (che dice chiudiamo per tutelare dipendenti e clienti) fino al locale vicino alla Casseleria che lancia un grido di dolore: Abbiamo diritto di vivere e per questo chiudiamo. Per non perdere.

Messaggi strazianti che segnalano un disagio crescente in un'economia turistica al tappeto e per lo più senza le integrazioni dello Stato garantite alle regioni che sono zona rossa in cui tutto è chiuso per decreto.

«Venezia sta male - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro al termine della funzione solenne delle 11 - Venezia rappresenta ciò che sta succedendo al mondo intero. Forse si rivisiterà qualcosa nella struttura dello Stato e, spero, forse si imparerà qualcosa da questa tragedia, soprattutto che i cittadini di buona volontà, e ce ne sono tanti, devono poter contare di più. Deve essere ascoltata la loro voce, con rispetto reciproco».

IN BASILICA

L'appello del sindaco e del Patriarca Francesco Moraglia è stato ascoltato: con tutte le alternative proposte (messe in tutte le parrocchie e anche in diretta social) alla messa delle 11 c'era poca gente, quella che la basilica poteva contenere in sicurezza sedute e poi altre 150 persone che potevano fermarsi il tempo di una preghiera e di appoggiare le candele nei contenitori posti all'interno. Già, perché per la prima volta non c'erano i candelieri ad ogni angolo, dove plotoni di chierichetti cercavano di accontentare tutti.

LA SORVEGLIANZA

All'ingresso, dopo una coda ordinata (anche per la presenza della polizia locale che fermava i furbetti che comunque volevano infilarsi passando avanti) che alle 11 era di circa 150-200 persone, si saliva la scalinata e due volontari della Guardia costiera ausiliaria fornivano il gel per le mani ai fedeli. All'interno l'area centrale è divisa in due corridoi per l'ingresso e l'uscita in modo da non mischiare i flussi e l'ordine è garantito da volontari anche della Protezione civile e della Croce di Malta oltre che dell'Associazione carabinieri. Con queste premesse, l'imponente schieramento di poliziotti, carabinieri, finanzieri e lagunari in tenuta antiterrorismo è stato superfluo, anche se comunque obbligatorio perché non si può mai abbassare la guardia su questo fronte.

I nove banchetti per la vendita delle candele, di solito presi d'assalto dalla folla, hanno lavorato a ritmi ridotti, ma fino a due giorni prima non sapevano neppure se avrebbero potuto aprire.

Il campo comunque era vuoto e si è riempito solamente in occasione della benedizione alla città con indulgenza plenaria che il patriarca ha lanciato dal sagrato della Basilica. Idem per il rio terà senza i banchetti dei dolciumi e dei palloncini.

«Siamo idealmente al fianco di tutti coloro che ora si trovano in difficoltà. Questo racconta la Madonna della Salute, che storicamente ha rappresentato un rilancio per Venezia. Ce la faremo, ma non perché non è successo niente - ha concluso il sindaco - ce la faremo perché siamo forti di questo nostro spirito».

Michele Fullin

(ha collaborato Tomaso Borzomì)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

