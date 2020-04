IL QUADRO

TREVISO Ci sono oltre 36mila visite da recuperare. Una montagna di appuntamenti. L'emergenza coronavirus ha costretto gli ospedali a un super lavoro. Adesso sembra che il Covid-19 stia lentamente allentando la presa. Ma anche dopo il 4 maggio, quando le strutture sanitarie riprenderanno le normali attività, ammesso che l'epidemia non riservi altre brutte sorprese, bisognerà fare gli straordinari per recuperare tutte le visite specialistiche e gli esami strumentali non urgenti che nel picco dell'emergenza coronavirus sono state sospese. Per quanto riguarda l'Usl della Marca ci sono esattamente 36.288 appuntamenti in attesa. Prima dell'esplosione dei contagi erano circa 3.600 le visite ancora ferme nelle liste di galleggiamento. Di seguito la sospensione delle attività ordinarie ha portato a rinviare altri 32.688 appuntamenti a data da destinarsi. Non sarà semplice.

Il rischio di diffusione del Covid-19 impone di rivedere l'intera organizzazione. Visite ed esami non funzioneranno più come prima. Le sale d'attesa non potranno più essere affollate. Gli appuntamenti saranno scaglionati. Entrerà un solo paziente alla volta. E sarà prevista una pausa di una decina di minuti tra un appuntamento e l'altro per avere il tempo di sanificare gli ambienti e i macchinari utilizzati. «Stiamo mettendo a punto il protocollo di sicurezza», conferma Giovanni Morana, direttore della Radiologia diagnostica di Treviso, uno dei settori solitamente presi d'assalto. È già certo che ci sarà una dilatazione del ritmo degli esami per sanificare gli ambienti e gli apparecchi dopo ogni singolo utilizzo. Medici, infermieri e operatori si sono abituati al nuovo modus operandi che prevede di indossare mascherine, visiere e camici protettivi. Continueranno a farlo. Si vedono già i primi segnali di una svolta che si annuncia epocale.

Ieri sono entrate in servizio davanti agli ingressi degli ospedali trevigiani delle squadre di operatori che hanno un duplice compito: verificare il motivo per cui si accede alla struttura e misurare la febbre a tutte le persone che varcano le porte. Al Ca' Foncello, in particolare, sono state disattivate le due tende che erano state allestite dalla Protezione civile davanti all'ingresso principale. Al loro posto ieri sono stati resi operativi dei presidi permanenti in corrispondenza di ognuno dei tre ingressi dell'ospedale: l'ingresso principale e quello da villa Carisi in zona Fiera, entrambi pedonali, e la portineria Nord, la vecchia entrata, dedicata alle auto. Tutti vengono controllati: pazienti, accompagnatori, operatori della sanità, addetti all'assistenza e così via. Al pronto soccorso, inoltre, è stato installato un termoscanner per la misurazione veloce della temperatura. L'obiettivo è sempre lo stesso: ridurre al minimo il rischio di diffusione del coronavirus.

Una sfida difficile, dato che in molti casi i contagiati non sviluppano sintomi. E quindi nemmeno la febbre. «Si tratta di un'attività pianificata nelle scorse settimane con l'acquisto di 60 termometri digitali che saranno utilizzati negli ospedali e, dal 3 maggio, anche nei distretti fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in questa prima fase i controlli saranno effettuati dai nostri infermieri, in collaborazione con la Croce Rossa. Nelle prossime settimane potremo contare anche sul supporto della Protezione civile». Per le persone la cui temperatura risulta superiore ai 37,5 gradi è prevista la presa in carico per la valutazione diretta o tramite il medico di famiglia. «I controlli rappresentano un'attività di screening aggiuntiva rispetto a quelle fin qui effettuate conclude Benazzi finora gli accessi in ospedale, complice la riduzione delle attività legata al Covid, erano estremamente limitati. Con la ripresa che si va profilando, è importante poter contare su uno screening esteso su tutti coloro che accedono ai nostri ospedali».

