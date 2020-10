MESTRE Stop agli spettacoli. Scatta la nuova chiusura per gli eventi aperti al pubblico in programma al Teatro Momo, al Teatro del Parco, al Centro Candiani, e del Circuito Cinema fino al 24 novembre. La stretta del nuovo Dcpm in vigore da ieri, ha spiazzato anche il Settore Cultura. «Tutti i protocolli di sicurezza dichiara l'assessore Simone Venturini attivati nei mesi precedenti hanno reso vani i nostri sforzi. Avevamo programmato una stagione teatrale significativa, eventi per i giovani al Teatro del Parco, un'occasione di riscatto dopo il primo lockdown, anche per sostenere i lavoratori del settore culturale e gli artisti, che negli ultimi mesi avevano visto azzerare i loro redditi. Questa chiusura durerà un mese, e nonostante non condividiamo l'impostazione del decreto, saremo pronti a ripartire subito. Stiamo pensando anche a nuove attività online per i bambini». Rimangono aperte solo le Biblioteche della Rete per il servizio di prestito e il servizio di Bibliobus. Al Teatro Momo è sospeso Gianni e il Gigante, spettacolo curato dal Teatro delle Briciole, che doveva essere programmato l'8 novembre. Al Teatro del Parco interrotti i concerti delle band The Winstons (7 novembre) e Julie's Haircut (21 novembre), nell'ambito della rassegna di musica indipendente Indie Sound. Ferme tutte le attività del Centro Candiani in programma fino al 24 novembre: tre concerti della rassegna Candiani Groove, spettacoli e laboratori di Not Only for Kids, e la mostra Matite in viaggio. Bloccata anche la programmazione di tutte le sale (Multisala Rossini, Giorgione Movie d'essai, Multisala Astra, Cinema Dante, Casa del Cinema) del Circuito Cinema Comunale.

Filomena Spolaor

