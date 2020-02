IL CASO

UDINE Chi di capienza ferisce, di capienza perisce. A metà gennaio, una riunione sul porta a porta troppo affollata l'aveva messa nei guai; lunedì sera, il consiglio di quartiere, cui volevano partecipare più cittadini di quanto permesso dalla sala, la salva facendo saltare la riunione in cui si sarebbe dovuto discutere la sua revoca. E, stasera, andrà in scena il secondo round. Perché Anna Chiarandini, presidente del consiglio di quartiere 8, è decisa a non mollare nonostante la mozione, sottoscritta da Caterina Casonetto, Miriam Di Vico, Gabriele Signor, Matteo Della Rossa e Riccardo Costantini, che ne chiede la testa. «Io contesto due cose spiega -: primo, ho ricevuto una mozione di sfiducia tramite mail non supportata da alcuna motivazione; secondo, la convocazione del consiglio di lunedì è stata fatta dalla vicepresidente, Di Vico, che non ne ha fatto richiesta al presidente, come prevede il regolamento: hanno fatto tutto per conto loro, era un consiglio abusivo». Un consiglio che comunque non c'è stato. «La sede del quartiere contiene al massimo 10 persone, ma all'ingresso ce n'erano una ventina, tra cui l'assessore Antonio Falcone, il consigliere Giovanni Govetto e alcuni residenti; io ho detto che all'incontro dovevano partecipare anche i cittadini, ma i rappresentanti dell'amministrazione hanno detto che quello non era un incontro pubblico. Dopo ciò che è accaduto lo scorso 14 gennaio, quando il problema della sicurezza è ricaduto tutto sulla sottoscritta, io non mi sono presa la responsabilità di aprire la porta e ho annunciato che avrei chiamato la polizia. Si sono defilati tutti e la riunione è saltata». Un'altra seduta del consiglio si terrà invece stasera, alle 19.30 all'asilo parrocchiale di San Gottardo, ma all'ordine del giorno non c'è la mozione di sfiducia: «Ho ricevuto una richiesta da 119 cittadini perché vengano organizzate due assemblee informative sulla nuova gestione dei rifiuti e domani sera (stasera, ndr) si parlerà di questo. Voglio vedere chi si presenterà. Il Regolamento, tra l'altro, prevede che dopo tre assenze dal consiglio non giustificate, i consiglieri decadano. Io accetto qualsiasi destino, non mi sottraggo, ma non se mancano le motivazioni alla mia sfiducia. Questa è una storia strumentale: se vogliono farmi fuori per motivi politici, per avere la presidenza, io non ci sto. Non ho coperture, ma dalla mia parte ci sono i cittadini del mio quartiere. Io non mollo, molleranno prima loro. Sono una maratoneta». Dal canto suo, l'assessore al decentramento Falcone ribadisce la sua posizione: «La presidente racconta -, non ha voluto dar seguito al consiglio di quartiere e, secondo me, è stato un pretesto. Ha contestato l'oggetto della convocazione, ma soprattutto ha invitato una serie di cittadini che volevano assistere. L'oggetto era interno, quindi interessava poco al pubblico».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

