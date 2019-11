Salta la degustazione dei formaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNOPremiazione effettuata, degustazione cancellata. In bella fila, ieri, in Camera di Commercio, c'erano formaggi di latteria e di malga provenienti dalla provincia di Belluno, pronti ad essere giudicati nella quattordicesima edizione del Concorso che premia il migliore in cinque categorie. È stata invece annullata la tradizionale manifestazione per il maltempo: a questo punto si dovrà ora pensare anche a cosa fare del buon formaggio. Nulla è ancora deciso a proposito della destinazione di mezzani, stagionati o caprini che siano. Dalla...