Salta la corrente, danni anche al cimitero e allagamenti

SENZA ENERGIAVENEZIA Una lunga scia di locali del centro storico rimasti senza corrente con immediate ripercussioni sull'attività di ristorazione. È quanto è accaduto in città lunedì in seguito alla tremenda grandinata mista a forti raffiche di vento che hanno rapidamente allagato varie zone della città (da piazzale Roma proprio nell'ora di rientro di molti pendolari fino a campo Manin, campo Santo Stefano e anche Castello). In tutto sono stati circa una trentina di tecnici di Enel che sono entrati in azione per risolvere i problemi di...