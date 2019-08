Salta la cabina del gas: boato spaventa Bibione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLE 3.35BIBIONE Una luce bluastra, poi un botto che ha svegliato nel cuore della notte Bibione. Alle 3.35 di ieri nell'esplosione di uno sgabuzzino, saturo di gas, in una palazzina nel cuore della località balneare, lievemente ferito un bambino; danneggiati almeno 6 fabbricati, mentre sono decine i veicoli che hanno riportato ammaccature o avuto infranti i cristalli. E' stata una notte insonne per le decine di migliaia di vacanzieri che in questi giorni stanno affollando Bibione, svegliati di soprassalto da un'esplosione udita a chilometri...