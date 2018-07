Salta il volo Ryanair: trevigiani bloccati in Sardegna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISAVVENTURATREVISO Avrebbero dovuto rientrare a casa già lunedì sera. Invece riusciranno a tornare nella Marca solo domani. È la disavventura che stanno vivendo decine di trevigiani che per motivi di lavoro o per un periodo di vacanza hanno passato gli ultimi giorni in Sardegna. Tutta colpa del maltempo che all'inizio di questa settimana ha flagellato il centro Italia. Teoricamente dovevano rientrare tutti lunedì. Si sono recati all'aeroporto di Cagliari pronti a salire a bordo dell'aereo Ryanair diretto al Canova di Treviso. Il...