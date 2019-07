Salta il volo Ryanair interviene la polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO L'estenuante attesa davanti al Gate, l'invito ad uscire dall'autostazione per raggiungere i bus ed essere trasferiti a Venezia per il nuovo imbarco, e infine la notizia del volo cancellato, con 200 passeggeri furibondi «perchè tenuti in ostaggio senza il conforto di viveri ed acqua, ma soprattutto senza informazioni». Tanto che per sedare gli animi, oltre agli agenti della Polaria, sono dovute intervenire due pattuglie delle volanti. «Si è sfiorata la rissa, perchè alla biglietteria davano informazioni solo sull'hotel dove...