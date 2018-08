Salgono i prezzi dei canoni d'affitto con un incremento dell'1,9 per cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIUDINE A rendere difficile l'acquisto di un'abitazione, oltre alla stretta sui mutui, c'è pure la variabile dei prezzi delle case e, se negli ultimi anni, il valore del mattone era sceso ovunque, Friuli compreso, oggi in regione i prezzi risalgono e lo fanno in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. È questo il dato principale messo in evidenza dall'ultimo Osservatorio di Immobiliare.it relativo al primo semestre del 2018. Secondo l'analisi del portale il prezzo medio richiesto in Friuli Venezia Giulia, pari a 1.466 euro al...