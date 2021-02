IL BILANCIO

VENEZIA Risalgono ancora i contagi, ma scendono gli attualmente positivi perché aumentano le guarigioni. E a calare, ieri, sono stati anche i decessi, che però continuano la loro inesorabile corsa.

LA GIORNATA DI IERI

Il bollettino delle 17 di Azienda zero non è più il rapporto quotidiano di una guerra di logoramento e posizione. Qualche spiraglio si intravede dato soprattutto dall'incessante discesa delle persone positive al coronavirus al momento della rilevazione quotidiana. Ieri erano 6.087 in tutto il territorio dell'area metropolitana di Venezia, poco più di un centinaio in meno rispetto al report di martedì. Allargando lo spettro all'ultima settimana, gli attualmente positivi sono scesi di un migliaio. In crescita anche i negativizzati, quindi, arrivati ieri pomeriggio a quota 42.775.

In calo consolidato ormai da settimane anche i pazienti ricoverati per coronavirus, scesi nella loro totalità a 229 (-119 rispetto a martedì) dei quali 18 (+1) sono in Terapia intensiva, la frontiera più difficile della battaglia. Frenata importante, ieri, nel conto dei decessi: 6 le nuove croci contate dal bollettino regionale in ventiquattr'ore, che sono un passo indietro significativo rispetto ai 14 morti messi insieme nella giornata di martedì.

L'unico indicatore in rialzo rispetto alle ventiquattr'ore precedenti è stato quello dei nuovi positivi rilevati tra le 17 di martedì e la stessa ora di ieri: 146 sono stati i tamponi che hanno dato esito positivo contro i 116 di martedì, che già avevano raddoppiato i contagi di lunedì. Con questi nuovi casi, sale a 50.457 il totale complessivo dei veneziani che hanno incrociato il virus sulla propria strada da quando, era l'1.30 del 22 febbraio scorso, il Covid-19 ha bussato alle porte del territorio.

IL LUTTO

Si era negativizzata ma il suo fisico, debilitato dal virus, alla fine ha ceduto, spiega la nipote. Il Covid ci ha messo lo zampino su un altro grande lutto per Maerne, dov'era nata 86 anni fa, aveva servito a lungo ed era amatissima: quello per suor Bernardetta, al secolo Lidia Ghedin. Decine i messaggi di cordoglio, anche dei suoi bimbi oggi adulti, che ne ricordano il dolce sorriso, la bontà e premura. Entrata nelle Serve Mantellate di Maria, presi i voti ha operato in vari istituti dell'ordine, occupandosi in primis delle scuole materne: a Robegano, madre superiora a Sernaglia della Battaglia, Contea di Montebelluna e Altobello a Mestre, ma soprattutto è stata per più periodi nella sua Maerne, fino a quattro anni fa, quando si è ritirata nella casa di riposo di via Grazioli a Mestre. E' qui che la suora, che prima stava bene, è rimasta contagiata e a Natale è stata ricoverata all'Angelo. Non è mai stata in terapia intensiva, tanto da essere trasferita in villa Salus e da uscire dal reparto Covid, passando in Medicina. Dove però lunedì è spirata. «Non solo buona e dal cuore grande, ma anche una leader, che sapeva gestire tutto ma anche stare con umiltà nella sua comunità e che tanto si è spesa anche per la nostra famiglia. Aveva pure imparato ad andare in motorino» la piange la nipote. Lascia i nipoti Rita e Matteo, la cognata Gabriella, due pronipoti, i cugini e un vuoto immenso nel paese. I funerali, venerdì alle 10.30 a Maerne.

Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA