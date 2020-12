Salgono a 354 i milioni che la Giunta regionale investirà in infrastrutture sul territorio nei prossimi tre anni e che, oltre ad alcune opere «simbolo» già annunciate dal presidente Massimiliano Fedriga in Consiglio regionale come la riqualificazione del quartiere di Sant'Osvaldo a Udine prevedono la valorizzazione della Terrazza a mare di Lignano, interventi per la riqualificazione straordinaria delle attrezzature turistiche, la nuova variante di Aquileia e azioni su ambiente, montagna e Protezione civile. I fondi con cui la Regione sosterrà questi interventi, infatti, sono reperiti con il ricorso all'indebitamento. «Il costo del denaro in questo momento è basso ha evidenziato l'assessore Barba Zilli e ciò rende conveniente un'operazione tutta volta ad innescare e sostenere un processo di crescita e di rilancio dell'economia del Friuli Venezia Giulia ad ogni livello e per ogni dimensione produttiva».

Tutt'altro canale di investimenti pro futuro è quello rappresentato dal Recovery Fund, una partita per la quale la Regione auspica di avere a disposizione una decina di miliardi sui 209 miliardi che dovrebbero in Italia.

