Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono tre gli appuntamenti con i vaccini oggi: 200 over ottanta riceveranno la loro prima dose all'Ospedale di Belluno, assieme a 130 personeestremamente vulnerabili. In Comelico scatta invece la vaccinazione dei 75-79enni. A somministrare il vaccino, alla sede degli Alpini di Santo Stefano potranno essere fino a 200 persone. L'invito è esteso alle persone nate tra il 1942 e il 1946, residenti nei 5 Comuni del Comelico. L'appuntamento è in...