Non si ferma il contagio alla Casa di riposo di Cortina: ieri erano 18 gli ospiti positivi, sul totale di 58, 6 gli operatori dei quali due dei servizi domiciliari e 4 della casa di riposo. «Sono situazioni che vanno esaminate con molta serietà e approfondite - afferma scioccato Paolo Stocco, l'amministratore unico della Rsa Angelo Majoni - e lo faremo di concerto con la Usl». Resta da capire infatti come un focolaio si sia creato, nonostante il rispetto rigoroso dei protocolli. «Una criticità - prosegue Stocco - è data dal fatto che le persone risultano positive, ma sono perfettamente asintomatiche, quindi anche il fatto di misurare la febbre è una barriera che non si dimostra utile. Quindi dobbiamo capire dove possano essere le falle di queste misure, visto che nonostante l'attuazione rigorosa delle regole ci siamo ritrovati con un cluster importante». E spiega che gli ultimi positivi sono stati scoperti grazie «ai test rapidi fatti da noi, altrimenti i tempi per processare i tamponi sono lunghi, d'altronde questa è la situazione».

Ieri stavano riorganizzando la casa di riposo dedicando un piano ai positivi. «Tutte le case di riposo - conclude - non sono state pensate come ospedali a biocontenimento, all'incontrario sono state pensate per vivere in comune socializzando in spazi comuni, serve una Rsa Covid per questi casi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA