Salgono a undici, in provincia, le persone positive al virus che sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva del capoluogo e di Feltre.In totale le persone che si trovano in un letto d'ospedale, positive al covid, sono 89. Nelle ultime 24 ore, fortunatamente, non si sono registrati decessi di persone positive al covid. Gli attuali positivi sono 1272 (mercoledì erano 1.276).Il comune di Santo Stefano di Cadore ieri ha comunicato che sono...